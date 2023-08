Morte Mazzone | un minuto di silenzio in tutti i campi di Serie A

(Di sabato 19 agosto 2023) Ladi Carlo, indubbiamente, lascia un vuoto importante in tutto il calcio italiano che ha potuto ammirare un personaggio che ha sempre messo il lato umano prima digli altri fattori. Il risultato è stato quello di farsi amore un pò da. Per il personaggio e per quello che ha dato, la Lega diA ha deciso di tenere undiingli stadi in cui si giocherà la prima giornata. Non è finita qui: infatti, anche la FIGC starebbe predisponendo undiinonati nel ricordo di Carlo. SportFace.

Non è a Roma, in questi giorni, Francesco Totti , in Africa con la compagna Noemi . La notizia delladigli arriva mentre è in vacanza e lo lascia senza parole. Con gli occhi lucidi, visto che il loro rapporto è sempre andato al di là di quello tra allenatore e giocatore, Totti ha ...Ladi Carloha scosso l'intero mondo del calcio italiano, a poche ore dall'inizio della Serie A 2023 - '24. Il tecnico romano se n'è andato nella sua Ascoli a 86 anni, lasciando un ricordo ...Il calcio italiano piange lo storico allenatore Carloscomparso all'età di 86 anni . Il tecnico era detentore del record di panchine del campionato italiano, 792 ufficiali . Proprio la Serie A alla luce di quanto accaduto e alla luce di ciò che ...

È morto Carlo Mazzone, l'ex allenatore aveva 86 anni - Sportmediaset Sport Mediaset

Giornata di lutto per i tifosi dell'Ascoli Calcio. Dopo la morte di Carlo Mazzone ( CLICCA QUI PER DETTAGLI ), è venuto a mancare a Bologna anche Francesco Scorsa all'età di 76 anni.Tra le panchine occupate anche quella azzurra del Napoli. Erano bastate appena quattro partite per poter entrare nei cuori di larga parte dei tifosi. La morte di Carlo Mazzone, storico ...