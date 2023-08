Morte Mazzone | Tare | “Il mister è nel mio cuore | l’allenatore con cui mi sono legato di più”

'Sei e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me'. Sono le parole su Instagram di Francesco Totti per ladi Carlo, scomparso a 86 anni, storico allenatore della Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato, 792 partite. A..."Sei e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me". Sono le parole su Instagram di Francesco Totti per ladi Carlo, scomparso a 86 anni, storico allenatore della Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato, 792 partite. A...2' un minuto di silenzio è stato osservato per ladi Carletto. 1' si parte! PRIMO TEMPO Pro Vercelli (4 - 3 - 3) : Rizzo; Iezzi, Carosso, Fiumanò, Macchioni; Louati, Emmanuello, Spavone;...

E' morto Carlo Mazzone, l'allenatore aveva 86 anni Adnkronos

Si ferma il mondo del calcio per la scomparsa di Carlo Mazzone, storico allenatore apprezzatissimo da tifosi e club. Sui social la moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna, ha voluto ricordarlo con ...Andre Pirlo ricorda Carlo Mazzone sui suoi social con parole di grande affetto: l’allenatore romano cambiò la carriera del calciatore di Flero ...