Morte Mazzone | Materazzi | “Hai deciso di farmi questo scherzo nel giorno del mio compleanno Non mi dimenticherò mai di te”

(Di sabato 19 agosto 2023) Marcospegne oggi 19 agosto 2023 50 candeline. In una giornata di festa, purtroppo non solo per lui, è arrivata la triste notizie della scomparsa di Carlo. L’ex tecnico ha condiviso con il Campione del Mondo del 2006 esperienze di campo e di vita. Così ancheha voluto ricordarededicandogli un post di saluto e pieno di amore.: “Mister haidiildel mio 50/o, però sappi che non mi sarei comunque DIMENTICATO di te MAI!!! Riposa in Pace“.hanno condiviso battaglie in campo insieme a Perugia. SportFace.