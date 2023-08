Morte Mazzone | l’ex vice Menichini | “Lui sottovalutatissimo! E quella corsa…”

Leggi su notizie

(Di sabato 19 agosto 2023) Il suo storico secondo ha parlato a Notizie.com. La triste notizia l’ha spiazzato: “Sono addolorato, Carlo era una persona straordinaria. Sul suo conto sono state dette tante cose sbagliate, meritava di più in carriera” Sul divano di casa, pensando di sfruttare il pomeriggio per riposare un po’. Invece no, arriva l’ultima ora in tv. Di quelle che gelano: “Carloè scomparso all’età di 86 anni”. Uno shock. Leonardoè stato suo calciatore e suo. Suo confidente. “Sono addolorato”, risponde a Notizie.com. “, come allenatore, è stato sottovalutassimo. Sbaglia chi lo ha fatto passare come un difensivista, in tutti gli anni insieme non ha allenato la difesa neanche una volta! La lasciava a me…”. La corsa verso il settore ospiti dei tifosi dell’Atalanta è diventata leggendaria. Uno dei momenti più ...