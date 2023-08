Morte Mazzone | Cappioli lo ricorda | “Un uomo vero | ti diceva tutto in faccia”

Leggi su notizie

(Di sabato 19 agosto 2023) L’ex centrocampista ha parlato a Notizie.com elogiandone lo spessore umano e la sua carriera da tecnico. Si è spento oggi all’età di 86 anni: “Certi personaggi non esistono più nel calcio moderno” Addio a Carlo, si è spento oggi a 86 anni. Il mondo del calcio è in lutto, sono affranti sopratle persone che hanno avuto modo di lavorare con lui durante la sua lunghissima carriera. “Mi dispiace tantissimo, ho passato dei momenti stupendi con lui”, risponde Massimilianoa Notizie.com. Massimilianoha parlato di Carlo, scomparso oggi a 86 anni, a Notizie.com (Ansa Foto) – Notizie.com“era unstraordinario, certi personaggi così non esistono più nel calcio di adesso. Une un allenatore ...