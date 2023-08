(Di sabato 19 agosto 2023) No alla richiesta di nuove analisi dell'avvocato difensore di Mohamed Gaaloul: il trentenne tunisino resta il principale indiziato dell'omicidio. Il legale della famiglia della vittima: "Più solido il quadro accusatorio di Gaaloul"

Morte Alice Neri, il no del gip che inguaia lo straniero ilGiornale.it

Il gip di Modena ha respinto la richiesta di nuove analisi avanzata dall'avvocato difensore di Mohamed Gaaloul: il trentenne tunisino resta il principale indiziato per l'omicidio di Alice Neri. Il leg ...Nessun ulteriore incidente probatorio per la difesa di Mohamed Gaaloul, 30enne tunisino, il principale indiziato della morte di Alice Neri. Il Gip Andrea Scarpa ha infatti respinto la richiesta del ...