Monza | Palladino | “Siamo stati in partita per 70 minuti | ma complimenti all’Inter”

(Di sabato 19 agosto 2023) Raffaeleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di San Siro contro l‘Inter. “Vanno fatti i, hanno fatto un’ottima. Per 70rimasti in gara, abbiamo preso gol su cose in cui di solito non facciamo errori. Sul 2-0 si è chiusa la”. Poi ha proseguito: “Obiettivi? dobbiamo salvarci e anche se succederà all’ultimo secondo dell’ultima giornata festeggeremo. Sarà un’annata difficile, già ci conoscono le altre squadre nonpiù noi i nuovi, mapronti e consapevoli, dobbiamo lottare. Mercato? La squadra non è ancora completa,in perfetta sintonia con la dirigenza. Io sono sempre felice dei calciatori che ho, c’è un’ossatura ...

Ilè partito forte nella ripresa , ma l'Inter ha evitato il pareggio ed è andata al raddoppio., privo dello squalificato Izzo, aveva dovuto lasciar fuori anche l'infortunato Bettella. ...Inzaghi(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; D'Ambrosio (25' st Pedro Pereira), Pablo Marì, ...Ammoniti : Lautaro, Caldirola per gioco falloso. vedi anche Riparte il campionato di serie A. Gli ...MILANO - Debutto positivo in Serie A a San Siro per l'Inter di Simone Inzaghi vicecampione d'Europa , che oggi ha ospitato ildi Raffaelenell'anticipo 1ª giornata: 2 - 0 il finale con doppietta di Lautaro . Segui la diretta del match con tutte le curiosità, i commenti e le dichiarazioni ...

GdS - Monza, Palladino punta sulla voglia dei freschi ex interisti. Occhio a Valentin Carboni Fcinternews.it

Raffaele Palladino preme per lo sbarco a Monza di Lorenzo Colombo: "A me piace tantissimo e ha caratteristiche che mi potrebbero servire, ben ...Dal 15’ st Mota 5.5 Idem come sopra. 5.5 Palladino C’è troppa differenza tecnica fra il suo Monza e l’Inter per pensare di potere affrontare la gara come una serie di duelli, uno contro uno a tutto ...