Monza | Palladino | 'Ci manca un centrocampista e qualcosa in attacco Colombo? A me piace tantissimo'

(Di sabato 19 agosto 2023) L'allenatore del, Raffaeleha parlato a Sky Sport al termine della gara persa per 2-0 a San Siro contro l'Inter. COMPLIMENTI AL...

Ilè partito forte nella ripresa , ma l'Inter ha evitato il pareggio ed è andata al raddoppio., privo dello squalificato Izzo, aveva dovuto lasciar fuori anche l'infortunato Bettella. ...Inzaghi(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; D'Ambrosio (25' st Pedro Pereira), Pablo Marì, ...Ammoniti : Lautaro, Caldirola per gioco falloso. vedi anche Riparte il campionato di serie A. Gli ...MILANO - Debutto positivo in Serie A a San Siro per l'Inter di Simone Inzaghi vicecampione d'Europa , che oggi ha ospitato ildi Raffaelenell'anticipo 1ª giornata: 2 - 0 il finale con doppietta di Lautaro . Segui la diretta del match con tutte le curiosità, i commenti e le dichiarazioni ...

Lautaro Martinez apre e chiude Inter-Monza. Per il quinto anno consecutivo - l'ultima sconfitta alla prima risale al 2018 - i nerazzurri inaugurano il proprio campionato con una vittoria: 2-0 ai ..."L'Inter è molto forte, ha un allenatore molto bravo e i giocatori hanno ottime individualità. Sono soddisfatto della gara perché siamo rimasti in partita per 70'. Abbiamo preso due gol su costruzione ...