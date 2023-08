Monterey Car Week - Hagerty accende la notte con Motorlux

(Di sabato 19 agosto 2023), l'evento dellaCarcreato dadalle ceneri del McCall's Motorworks Revival si è svolto, come da consuetudine, alJet Center. Auto d'epoca, hypercar e jet executive di ultima generazione hanno fatto da attrazione a un pubblico di circa 3.000 appassionati. Durante l'esclusiva serata al Jet Center,ha permesso agli associati del suo Drivers Club presenti e agli altri appassionati dell'automobile di ritrovarsi in un ambiente esclusivo, conoscersi, divertirsi e ammirare in anteprima i lotti che Arrows, la casa d'aste di proprietà, metterà all'incanto in questi giorni. Parte dell'incasso diè stato donato in beneficenza all'associazione vittime della Polizia Stradale della California. Dalle assicurazioni ad Amelia ...

Lamborghini ha scelto laWeek per svelare la nuova Lamborghini Lanzador concept : si tratta dell'Ultra GT che anticipa il futuro "puramente elettrico" della Casa italiana. Il nuovo prototipo segna un ulteriore ...LaWeek 2023 , evento annuale di risonanza mondiale per gli appassionati e gli esperti dell'automobilismo, ha portato al debutto dell'ultima creazione del Tridente: la Maserati MCXtrema . ...Lotus ha segnato un momento epocale nellaWeek 2023 , presentando in anteprima mondiale la rivisitazione di un pezzo storico: la Lotus Type 66 . Questo capolavoro, frutto di un progetto unico, è stato svelato durante l'evento The ...

Automobili Lamborghini ha deciso di rivoluzionare l'intero settore automotive presentando un concept unico nel suo genere. In occasione della Monterey Car Week, ...