Montagna | scivola su greto torrente Varrone e si ferisce | salvata da soccorso alpino

(Di sabato 19 agosto 2023) Milano, 19 ago. (Adnkronos) - E'ta suldelin località Lavinol, riportando alcuni traumi. Così ha lanciato una richiesta di aiuto e i tecnici della stazione di Valsassina - Valdel Cnsas - Corpo nazionalee speleologico si sono attivati. E' accaduto nel pomeriggio di oggi a Premana, in provincia di Lecco. Le squadre territoriali del Cnsas, tra cui un medico, sono state allertate alle 16.45. Sul posto è arrivato l'elidi Como dell'Areu 118, oltre ai vigili del fuoco. La donna è stata valutata dal punto di vista sanitario, messa in sicurezza e poi trasportata in ospedale.

Un'escursionista di 35 anni è stata soccorsa oggi pomeriggio, nel territorio del comune di Barni. La donna ha chiesto aiuto dopo essere scivolata per una trentina di metri sul Monte Castel di Leves,

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – E’ scivolata sul greto del torrente Varrone in località Lavinol, riportando alcuni traumi. Così ha lanciato una richiesta di aiuto e i tecnici della stazione di ...Alessandro Mescia stava facendo una passeggiata ed è scivolato in un dirupo: sul posto è intervenuto il Soccorso alpino e il personale del 118 con un elicottero, ma le ferite riportate nella caduta ...