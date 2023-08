Mondiali vela 2023 | arrivano altri due pass olimpici | Albano nell’ILCA 7 e Chiavarini nell’ILCA 7

(Di sabato 19 agosto 2023)per i Giochi di Parigi 2024 da L’Aia, dove quest’oggi è in corso la penultima giornata di regate aidi. Diventano infatti sette le carte conquistate dai nostri rappresentanti nel corso della settimana: protagonisti oggi si sono riti Carolinae Lorenzo Brando, che hanno terminato le dieci regate preliminari al nono e al sesto posto rispettivamente6 e7. I due azzurri, oltre all’accesso alla Medal Race di domani, hanno conquistato una delle quote a cinque cerchi riservate alle migliori sedici imbarcazioni per genere. Oltre ad, infatti, nei giorni scorsi l’Italia ...

Giornata da incorniciare per l'Italia ai2023 di, in programma a L'Aia, in Olanda. Quattro equipaggi azzurri hanno infatti conquistato il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 . Nicolò Renna (foto Marta Orsini/FIV) e Marta ...TRENTO . Grande successo per Ruggero Tita e Caterina Banti : i due hanno vinto la medaglia d'oro ai Campionati2023 diolimpica a classi unificate , replicando le affermazioni centrate nel 2018 in Danimarca e nel 2022 in Nuova Scozia ( Canada ). Il terzo titolo mondiale del timoniere trentino e ...

Quattro equipaggi azzurri hanno conquistato la carta per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 nella terzultima giornata dei Campionati Mondiali di vela, in corso di svolgimento nelle acque olandesi ...Nonostante lo svolgimento di una sola regata a causa delle condizioni meteo (vento debole), l'ottava giornata dei Campionati Mondiali 2023 di vela a classi unificate ha emesso tanti verdetti fondament ...