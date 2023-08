Mondiali di atletica leggera | Roberto Rigali guida la spedizione orobica in terra magiara

Leggi su bergamonews

(Di sabato 19 agosto 2023) Idipossono rappresentare la grande occasione per. L’alfiere della Bergamo Starsè chiamato are laalla rassegna iridata in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto, offrendo il proprio contributo nella staffetta 4×100 metri. L’allievo di Alberto Barbera si è già messo in mostra in occasione dei Campionati Italiani Juniores andati in scena a Grosseto, consentendo agli azzurri di centrare il pass per la kermessee fermando il cronometro in 38”04, seconda miglior prestazione di sempre in Italia.dovrà però fare i conti con una folta concorrenza costituita dai campioni olimpici in carica Marcell Jacobs, Filippo ...