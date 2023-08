Mondiali di Atletica 2023 | la programmazione Rai e Sky

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 19 agosto 2023) Dal 19 al 27 agosto, la città di Budapest, in Ungheria, si trasformerà nella capitale mondiale dell’leggera ospitando la 19esima edizione dei campionati del mondo. Gli appassionati dello sport potranno contare su una copertura televisiva senza precedenti per immergersi nelle gare e seguire da vicino i loro atleti preferiti. Rai assicurerà oltre sessanta ore di diretta, mentre Sky garantirà una copertura ancora più estesa, offrendo 72 ore di trasmissione in diretta. Questo rappresenta un momento imperdibile per tutti coloro che amano l’leggera. Potrebbe interessarti: Come e dove vedere ididi: laSky e ...