Mondiali atletica Budapest 2023 | Weir in finale del peso con la seconda misura Avanti anche Fabbri

(Di sabato 19 agosto 2023) Zanecon lamigliordelle qualificazioni, 21,82 metri, e Leonardocon la dodicesima ed ultima disponibile (20,74) conquistano la qualificazione per ladel getto delai Campionatidileggera di, in programma questa sera a partire dalle ore 20,35 allo stadio ‘National Athletics Centre’.era partito con un 20.81, prima di migliorarsi e di superare il 21.40 che regalava la qualificazione.aveva iniziato male, trovando solo un 19.41 ma il 20.74 al terzo tentativo vale il pass. Migliordel turno di qualificazione per il brasiliano Darlan Romani con 22,37, che rappresentail suo ...

Le parole di Massimo Stano al termine della 20 km di marcia deididi Budapest: per l'oro olimpico di Tokyo 2020 la gara si è chiusa ...Primo giorno di gare in programma a Budapest per idi. Ma a farla da padrone al momento è il maltempo che ha investito la capitale ungherese e che ha visto un netto stravolgimento del programma delle gare. La 20 km di marcia in ...Iniziano idileggera a Budapest e in questa prima giornata abbiamo Zane Weir e Leonardo Fabbri in finale nel getto del peso. Davvero ottima la prova nelle eliminatorie dell'atleta ...

Mondiali atletica Budapest 2023, programma oggi tv Rai e Sky Adnkronos

È della Spagna la prima medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest nella 20 chilometri di marcia dove gli azzurri non riescono a essere protagonisti. In una gara lanciata su ritmi molto veloci, iniziata c ...Delusione e ritiro per Massimo Stano nella gara della marcia 20 km che ha aperto i Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. L’azzurro, campione olimpico a Tokyo sulla distanza, si è ritirato dop ...