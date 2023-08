Mondiali atletica Budapest 2023 oggi in tv | programma | canale | orari e streaming prima giornata con Fabbri e Jacobs

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) Tutto pronto per ladeidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 27 agosto. Si alza il sipario sulla rassegna iridata e, dopo la 20km di marcia maschile, ilsi sposta in pista e in pedana. Fari puntati soprattutto su Larissa Iapichino nel salto in lungo e su Zane Weir e Leonardonel getto del peso, senza dimenticare i 100 metri con Samuele Ceccarelli e Marcell, al rientro dopo un lungo stop. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.30 di sabato 19 agosto con la sessione mattutina e alle 19.00 con quella pomeridiana al Centro nazionale dileggera di, in Ungheria. Di seguito, il ...