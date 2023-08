Mondiali atletica Budapest 2023 | la 20km di marcia maschile posticipata alle 10 | 50 per il maltempo

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) La pioggia cambia i programmi deidi, al via da oggi a. La partenza delladiinfatti è statadi due ore. La nuova partenza saràore 10,50. Il motivo è, come detto, legatocondizioni meteo che prevedono un imminente temporale sulla capitale ungherese. La pioggia è già iniziata in modo fitto verso le 08:50, orario previsto inizialmente per la partenza. L’Italia si presenta al via con Massimo Stano, campione olimpico uscente in questa distanza e a caccia di un nuovo titolo iridato dopo quello dello scorso anno nella 35 chilometri, e con gli altri due azzurri Andrea Cosi e Francesco Fortunato. Partenza però rinviata10.50 in Piazza degli Eroi nella ...