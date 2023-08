Mondiali atletica Budapest 2023 | Fortunato undicesimo nella 20km di marcia Stano si ritira

(Di sabato 19 agosto 2023) Lo spagnolo Alvaro Martin ha vinto la medaglia d’orodimaschile aidi, al via oggi a, con il tempo di 1:18.32. Argento per lo svedese Karlstrom, mentre il bronzo è andato al brasiliano Bonfim. Il miglior azzurro è stato Francescoin 1:19.01, mentre Massimosi èto nell’ultimo quarto di gara quando era ventisettesimo in ottica 35km. “Le gambe non rispondevano come dicevo io, sono crollate le mie sicurezze”, le parole dell’azzurro. Trentunesimo invece Andrea Cosi. La partenza – inizialmente in programma alle 10:50 – è slittata così di due ore. A Piazza degli Eroi è subito il giapponese Ikeda a prendere l’iniziativa, dettando l’andatura e ...

L'azzurro, campione olimpico sulla distanza, abbandona la gara Delusione e ritiro per Massimo Stano nella gara della marcia 20 km che ha aperto idileggera di Budapest 2023. L'azzurro, campione olimpico a Tokyo sulla distanza, si è ritirato dopo circa 1h06' di gara. Il 31enne pugliese non è mai stato nelle prime posizioni ...Dopo lo slittamento a causa del maltempo, vittoria in rimonta dello spagnolo che supera al 15mo km Ikeda: crollo verticale del giapponese che era rimasto in testa fin dall'inizio ma che paga il ritmo ...Primo giorno di gare in programma a Budapest per idi. Ma a farla da padrone al momento è il maltempo che ha investito la capitale ungherese e che ha visto un netto stravolgimento del programma delle gare. La 20 km di marcia in ...

Marcia 20 km: oro a Martin, si ritira Stano Sky Sport

Il forte acquazzone che si è abbattuto su Budapest ha rivoluzionato il programma della prima giornata dei Mondiali 2023 di atletica leggera. Inizialmente la 20 km di marcia maschile è stata posticipat ...L'Italia schiera tutte le altre medaglie di Tokyo, con il capitano, Gimbo Tamberi, che insegue nell'alto l'unico titolo che manca alla sua collezione, e i marciatori Antonella Palmisano e Massimo Stan ...