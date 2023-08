Mondiali atletica Budapest 2023 | Fabbri | “Sognavo la medaglia | contento che sia arrivata”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) Leonardoha commentato ai microfoni di Rai Sport l’incredibiled’argento conquistata aidinel getto del peso: “da una vita questa. Tante volte ho sognato di vincerla a un Mondiale o un Europeo, poi mi svegliavo e mi mettevo a lavorare per raggiungerla. Sono felice che quel giorno sia arrivato“. LA CRONACA DELLA FINALE “Dedico questaal mio allenatore Paolo (Dal Soglio, ndr). Ne abbiamo passate di brutte – ha proseguito, che poi ha concluso – Prima della gara, per motivarmi, sono andato a rileggermi i messaggi di chi mi scriveva che non avrei fatto bene ai. Adesso tutti zitti, ho dimostrato di valere un 22 alto“. SportFace.