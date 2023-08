Mondiali atletica Budapest 2023 | Fabbri da impazzire | record personale e medaglia d’argento nel peso

Leggi su sportface

(Di sabato 19 agosto 2023) Uno straordinario Leonardoconsegna all’Italia la primadeidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 27 agosto. Nella prima giornata di gare in Ungheria, l’azzurro disputa una strepitosa finale nel lancio dele, grazie al, sale sul secondo gradino del podio. 22.39 la misura messa a referto dall’atleta fiorentino, che dopo un avvio di gara non indimenticabile si è scatenato ed ha ipotecato la zona medaglie. Contro un alieno Ryan Crouser non c’è stato nulla da fare, anzi l’americano ha stabilito ildei campionati (23.51) e sfiorato il primato del mondo. Tuttavia la giornata è da incorniciare per, che ottiene ...