Mondiali atletica Budapest 2023 | Fabbri argento nel lancio del peso

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – Leonardomedaglia d'neldelaid'leggera di. L'azzurro si piazza secondo, con la misura di 22,34, nella gara che lo statunitense Ryan Crouser vince con 23,51. Terzo posto e medaglia di bronzo per un altro americano, Joe Kovacs (22,12). "Sognavo da una vita di vincere una medaglia in un Mondiale o in un'Olimpiade… Sognavo e poi mi svegliavo… Oggi però ci sono riuscito e non so cosa dire… Mi dispiace per aver fatto un nullo su unche poteva essere notevole", dicea Rai Sport. "Mi piace leggere le cavolate che scrivono su di me: 'non fa bene ai'… Mi sono segnato tutti i commenti, oggi ...