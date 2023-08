Mondiali atletica | arriva il primo argento Jacobs in semifinale con il brivido

Leggi su notizie

(Di sabato 19 agosto 2023) La prima giornata deidiin corso a Budapest regala subito una medaglia all’Italia. Perunacon il. Ididi Budapest dell’Italia si sono aperti con subito due stelle in pista: Iapichino e Jacons. La figlia di Fiona May ha centrato nel salto in lungo la finale ed ora, viste anche delle eliminazioni importanti, la medaglia è possibile. Inutile dire che Larissa è la grande favorita per l’oro, ma servirà una prestazione perfetta per il titolo. Sicuramente il podio è alla portata.avanti con il– Notizie.com – © AnsaChi, invece, non ha convinto è stato Marcell. Il campione olimpico nei 100 metri è riuscito ad approdare in ...