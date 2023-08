(Di sabato 19 agosto 2023) Al via idi Budapest, l’evento clou della stagione, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Il team azzurro è composto da 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne. Tra i selezionati, sono presenti i sette campioni olimpici di Tokyo: Gianmarco Tamberi (alto), Marcell Jacobs (100 e 4x100), i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano, gli staffettisti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Stano, campione del mondo della 35 km nella scorsa edizione di Eugene, è iscritto in entrambe le distanze (20 km e 35...

Primo giorno di gare in programma a Budapest per idi. Ma a farla da padrone al momento è il maltempo che ha investito la capitale ungherese e che ha visto un netto stravolgimento del programma delle gare. La 20 km di marcia in ...Iniziano idileggera a Budapest e in questa prima giornata è subito il momento di Marcel Jacobs. Il campione olimpico scende in pista per le batterie dei 100 metri , sperando non paghi una ...Dopo un periodo invernale costellato da una serie di infortuni e problematiche che hanno determinato la perdita di tre mesi di allenamento , l'atleta imperiese Davide Re del gruppo agonistico delle ...

Mondiali, la 20 km di marcia maschile LIVE Sky Sport

Mondiali Atletica 2023 : Calendario Gare, Orari e Canali TV (diretta Sky, Rai, Eurosport), Al via i Mondiali di Budapest, l’evento clou della stagione 2023, in programma da sabato 19 a domenica 27 a ...TV E STREAMING - Copertura tv mai vista prima per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto è in onda, in diretta integrale, su tre emittenti: Rai, Sky ...