Mondiale femmile | la Svezia si prende il terzo

(Di sabato 19 agosto 2023) Laha vinto la finale per ile quarto posto contro l’Australia nelfemminile. Tutti i dettagli IlFemminile del 2023 ha mandato in scena la “finalina” per ilposto. In campoe Australia, eliminate nel penultimo atto della manifestazione rispettivamente da Spagna e Inghilterra. La sfida ha visto prevalere la formazione scandinava, capace di imporsi per 2-0. La svolta del match arriva alla mezz’ora, quando l’arbitro decreta un rigore a favore dellae Rolfo lo trasforma firmando così il vantaggio. Asllani, al minuto 62? della ripresa, raddoppia e chiude i giochi. Medaglia di bronzo dunque alle ragazze svedesi, domani la finalissima tra Spagna e Inghilterra.