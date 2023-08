Mkhitaryan | «Inter | col Monza imparato da errori Io attaccante? Bene!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 19 agosto 2023)ha partecipato alla vittoria per 2-0 sul, che ha aperto al meglio il campionato. Nel post partita dell’anticipo della prima giornata, il giocatore ha rilasciato un’vista aTV. BENE ALL’INIZIO – Henrikhcommenta2-0: «Non sapevo che oggi era la mia cinquantesima presenza con l’. Ringrazio i compagni, abbiamo fatto una gara non bellissima ma bella. Ci sono tante cose buone, sapevamo che non era facile contro un avversario che l’anno scorso ci ha fatto male due volte ma abbiamodaglie capito come non commetterli di nuovo. Ioa fine partita? Benissimo, magari facevo gol (ride, ndr). Ovviamente mi piace giocare come ...