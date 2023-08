Missile balistico su Chernihiv Anche bambini | bilancio devastante

Leggi su iltempo

(Di sabato 19 agosto 2023) Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in un'intervista citata dall'agenzia Tass, ha dichiarato che il Cremlino non ha alcuna intenzione di tramutare la guerra in Ucraina in una guerra nucleare, maconfermato la necessità di un deterrente. "La Russia rimane pienamente impegnata nel principio che la guerra nucleare è inaccettabile. L'obiettivo più importante attualmente è che ogni potenza nucleare eserciti la massima moderazione", ha detto. Il ministro degli Esteri ha quindi affermato che "il possesso di armi nucleari nel contesto della deterrenza è oggi l'unica risposta possibile ad alcune significative minacce esterne". Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'esercito nemico ha colpito la piazza centrale della città settentrionale di, compresi un teatro e un'università, avvertendo che ci sono ...