Ministro degli Esteri iraniano incontra bin Salman a Gedda

IlEsteri iraniano Hossein Amir - Abdollahian, a Riad da ieri nella sua prima visita ufficiale dal riavvicinamento tra i due Paesi finora rivali, è rimasto a sorpresa un giorno in più in ...Ildelle Imprese e del Made in Italy in un'intervista al Messaggero ha aggiunto alla sua lista'speculatori' dell'inflazione un nuovo bersaglio: la multinazionale della pasta nata 147 ...Lo ha dichiarato ilEsteri russo Sergey Lavrov, in un'intervista citata dall'agenzia Tass. "E' necessario prevenire qualsiasi scontro militare tra potenze nucleari, perché rischia di ...

Il ministro degli Esteri dell’Iran è andato in Arabia Saudita per la prima volta da quando i due paesi hanno ristabilito le relazioni diplomatiche Il Post

I governi degli ultimi anni con le Ong che soccorrono migranti in mare hanno avuto più o meno lo stesso rapporto: “Criminalizzazione quando si ...La Russia rimane "pienamente impegnata nel principio che la guerra nucleare è inaccettabile", crede che "non ci possano essere vincitori in un tale conflitto e di conseguenza non vada mai scatenato", ...