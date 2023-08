Militello | esplode tubo spara coriandoli a festa patrono | un morto

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – Si trasforma in tragedia laper ildiVal di Catania, dove un uomo di 65 anni èdurante i festeggiamenti. Durante i festeggiamenti uno dei cannoncini chevanosarebbe esploso e avrebbe colpito l’uomo per il quale non ci sarebbe stato nulla da fare. La moglie dell’uomo, invece, è rimasta ferita al gomito. Sul posto i carabinieri. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Tragedia ain Val di Catania : un uomo di 65 anni è morto durante i festeggiamenti in onore del patrono della città, il Santissimo Salvatore. Nel corso delle celebrazioni, infatti, uno dei cannoncini ...Si trasforma in tragedia la festa per il patrono diVal di Catania, dove un uomo di 65 anni è morto durante i festeggiamenti. Durante i festeggiamenti uno dei cannoncini che sparavano coriandoli sarebbe esploso e avrebbe colpito l'uomo per il ...in Val di Catania è un grosso centro agricolo della Piana del capoluogo etneo, famoso anche perché è il paese d'origine di Pippo Baudo .

Militello in Val di Catania, esplode il tubo 'spara coriandoli': morto un uomo Corriere TV

Colpita anche una donna: ferita, è stata soccorsa in ospedale A Militello in Sicilia un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita durante i… Leggi ...Le immagini da Militello sui social Militello in Val di Catania, tubo 'spara coriandoli' piazzato all'uscita della chiesa esplode improvvisamente durante i festeggiamenti del patrono e finisce tra la ...