Gli agenti delladi Stato dihanno arrestato un cittadino cinese di 36 anni per spaccio di shaboo e denunciato altri undici suoi connazionali, tra i 30 e i 60 anni all'interno di un'associazione ..., le autorità dihanno individuato una bisca clandestina all'interno di alcuni locali al piano terra di un'associazione culturale situata in via Paulucci de Calboli Fulcieri. Nella ...Risultato Una persona in manette e undici denunciate dalla. Tutti cittadini cinesi. È il bilancio del blitz in via Paulucci de Calboli Fulcieri a(zona Niguarda) messo a segno dagli ...

Milano, polizia scopre una bisca in un'associazione culturale - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato un cittadino cinese di 36 anni per spaccio di shaboo e denunciato altri undici ...NAPOLI. Agenti del Commissariato San Giovanni - Barra e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e con il supporto di ...