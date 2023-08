Milan | Pellegrino si presenta Gli idoli | Martin Palermo e la lingua italiana VIDEO

Le prestazioni diavrebbero indotto i piani alti di Casaa sferrare l'assalto decisivo per l'acquisto numero nove dell'intensa campagna estiva condotta dal Diavolo . Oltre all'...Commenta per primo Il mercato delin entrata non si fermerà al difensore del Platense: l'idea di Furlani, D'Ottavio e Moncada è quella di cedere Colombo in prestito dopo la partita contro il Bologna e al suo posto ...difensore utile a Pioli Classe 2002,è nato a Buenos Aires e le sue origini italiane hanno spinto la FIGC a muoversi per provare a naturalizzarlo azzurro. È il classico ...

Milan, Pellegrino nel mirino: spunta la valutazione | Mercato Calciomercato.com

Marco Pellegrino è sempre più un obiettivo del mercato del Milan. Il difensore argentino si è presentato sul canale Tik Tok della Liga Profesional Argentina, queste le dichiarazioni. SI TRATTA - Il Pl ...Il giovane difensore argentino è davvero a un passo dal Diavolo: l'esperto di mercato conferma e svela le cifre dell'affare ...