Milan | offerto Jovic per l'attacco | la risposta di Moncada

... partono in pole position nelle previsioni dei bookmaker sullo scudetto, con un successoa ...la famosa seconda stella (ventesimo titolo) sul petto vincendo la volata con i cugini del(...La Fiorentina continua a cercare una soluzione in uscita per Luka Jovic . Come riporta il Relevo , il club viola lo avrebbeal, che a sua volta cerca un centravanti che possa fare da vice - Giroud. Gli arrivi a Firenze di Nzola e Beltran hanno infatti diminuire il giocatore ulteriormente nelle gerarchie di ...Commenta per primo Nome nuovo per il mercato del. Secondo Relevo , ai rossoneri è stato proposto l'attaccante serbo della Fiorentina, Luka Jovic (classe 1997 ex Real Madrid, Benfica, Eintracht Francoforte e Stella Rossa).

Relevo - Nuovo nome per l'attacco del Milan: offerto Jovic Goal.com

Il giocatore si offre ai rossoneri. Per lui sarebbe una grande occasione, giocherebbe la Champions League e lotterebbe per la conquista del titolo dopo ...Ultime, pazze settimane di calciomercato. Pronto il tradimento completo: l'ex calciatore dell'Inter si è offerto gratis al Milan.