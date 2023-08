Migranti | l’allarme dei sindaci | «Città sull’orlo del tracollo | è saltato tutto» Stop tra le accuse anche nei Comuni dem

(Di sabato 19 agosto 2023) Tensioni sull’ospitalità, per l’Anci è «». Protestano le amministrazioni leghiste in Veneto

"La più grande emergenza mai vissuta". Con queste parole, il sindaco di Prato e delegato Anci all'immigrazione Matteo Biffoni descrive'aumento considerevole degli sbarchi sulle coste italiane che hanno mandato in tilt il sistema di accoglienza. In particolare, quello destinato ai minori. "Siamo sull'orlo del tracollo: per i minori ...Il problema è soprattutto al centronord , dove'afflusso diè sempre più intenso vista la situazione fuori controllo degli hotspot siciliani, al collasso da settimane per il continuo ......le preoccupazioni per la redistribuzione capillare dei... gestendo nella propria regione migliaia di sbarchi'anno e ...le legittime preoccupazioni dei sindaci che hanno lanciato, ...