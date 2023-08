Migranti | la denuncia shock dell’Anci | «Sistema al tracollo | se continua così non potremo più garantire tutele ai minori»

(Di sabato 19 agosto 2023) «La più grande emergenza mai vissuta». Con queste parole, il sindaco di Prato e delegato Anci all’immigrazione Matteo Biffoni descrive l’aumento considerevole degli sbarchi sulle coste italiane che hanno mandato in tilt ildi accoglienza. In particolare, quello destinato ai. «Siamo sull’orlo del: per iè tutto saltato»,il primo cittadino dem. E il problema, per il rappresentante Anci, è che «non succede nulla. Ho visto Piantedosi (ministro dell’Interno, ndr) –– a dicembre, poi c’è stata una convocazione il 4 agosto, e nel mezzo solo un po’ di interlocuzione tecnica». Secondo Biffoni esiste, inoltre, «un perverso meccanismo politico» in tutta questa vicenda «perché questo – sottolinea – è il governo del “niente sbarchi” ma fuori dalla ...

"Siamo sull'orlo del tracollo: per i minori è tutto saltato",il primo cittadino dem. E il problema, per il rappresentante Anci, è che "non succede nulla. Ho visto Piantedosi (ministro dell'...Abbandonati nel deserto senza acqua e cibo, dopo essere stati spesso maltrattati, molti... Il documento, infine,che l'accordo con l'Europa non tutela la sovranità della Tunisia e che ...... - riferisce il Manifesto - , ha tenuto a sottolineare che "il ricollocamento deinon è ... ladi Marcin Kierwinski del centrodestra di Piattaforma civica (Po), durante il dibattito ...

Migranti, la denuncia shock dell'Anci: «Sistema al tracollo, se ... Open

Il generale al centro delle polemiche per il suo libro «Il mondo al contrario», che contiene posizioni contro gay, femministe e migranti: «Non mollo, vado avanti». Il ministro: «Drammatico che chi si ..."Il governo Renzi fu attaccato selvaggiamente sul tema dei migranti, adesso la destra tace. Come mai Intanto, come denunciato dall’Anci, il sistema di accoglienza è al collasso. Noi rivendichiamo con ...