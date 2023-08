Michele Pfeiffer | 65 anni e senza filtri su Instagram | è ancora la più bella

Leggi su dilei

(Di sabato 19 agosto 2023) Un traguardo importantissimo, che Michelleha voluto festeggiare con una foto davvero speciale. Per i suoi primi 3 milioni di follower, l’attrice ha scelto di condividere un suo scatto sucompletamente al naturale. Nonostante il tempo che passa inesorabile, lei èbellissima e ama trasferire agli altri un’immagine di sé completamente autentica. Ed è così che, tutti quelli che la amano, hanno potuto vederla in versione acqua e sapone e con una capigliatura insolitamente leonina, davvero magnifica. Michelle, festa al naturale per i 3 milioni di follower Una compagnia virtuale ma che Michelletiene ad aggiornare costantemente. Per i suoi 3 milioni di follower ha così deciso di festeggiare in una maniera del tutto speciale e con una foto in cui non ha concesso ...