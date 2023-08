Michael Jackson | caso riaperto | ripartono le cause per abusi

(Di sabato 19 agosto 2023) Si riapre il processo innescato dalle accuse disessuali nei confronti di. E alla sbarra, finiscono i dipendenti delle sue società discografiche. Una giuria composta da tre giudici della seconda corte d'appello distrettuale della California ha stabilito che lelegali di Wade Robson e James Safechuck, i due storici accusatori di, non avrebbero dovuto essere archiviate da un tribunale di grado inferiore e che le due società di proprietà di, nominate come imputati nei casi, avevano la responsabilità di proteggerli. Una nuova legge della California che ha temporaneamente ampliato la portata dei casi di abuso sessuale ha consentito alla corte d'appello di ripristinarli. È la seconda volta che le- ...

Michael Jackson, ripartono le cause per abusi: chi finisce nel mirino Il Tempo

Due uomini che hanno accusato Michael Jackson di aver abusato sessualmente di loro da bambini possono riprendere le loro azioni legali contro le società di proprietà del cantante morto nel 2009, ha ...Il documentario su Michael Jackson Leaving Neverland è accusato per i presunti abusi sui protagonisti, ma, quattro anni dopo, la dinamica appare più viva che mai: in particolare, Wade Robson e James ...