Michael Jackson | Antoine Fuqua sul film biografico | Racconteremo i fatti | anche quelli negativi

Leggi su movieplayer

(Di sabato 19 agosto 2023) Il registaha spiegato quale approccio userà per portare sul grande schermo la storia dicon unsi occuperà della realizzazione di unsue il regista ha condiviso qualche dettaglio dell'approccio che userà per portare sugli schermi la storia dell'icona della musica. Ilmaker ha accennato al progetto durante una sua apparizione a Good Morning America in occasione della promozione di The Equalizer 3, con star Denzel Washington. Le dichiarazioni del regista Il registaha parlato di, il progetto ...