Miami | è morta l’orca Lolita | ha vissuto 50 anni in un acquario e stava per tornare in libertà

(Di sabato 19 agosto 2023)tenuta in cattività per almeno 50, è. Ad annunciarlo è la struttura Seaquarium che ha fatto sapere che l’animale è deceduto proprio mentre i funzionari sino preparando per rimandarla nelle acque. «Ha iniziato a mostrare seri segni di sofferenza negli ultimi due giorni. Il team veterinario l’ha curata immediatamente e in modo aggressivo, madi 57si è spenta venerdì pomeriggio a causa di un’apparente insufficienza renale». Conosciuta anche con i nomi Tokiatae o Toki,era molto nota perché per decenni le associazioni animaliste si sono battute per la sua liberazione. Chi era: «Dovevain» Catturata il lontano 8 agosto 1970 ...

Il team veterinario l'ha curata immediatamente e in modo aggressivo, ma l'orca di 57 anni è... A marzo ilSeaquarium che la ospitava aveva ceduto alle richieste degli attivisti e aveva ...Lolita, l'orca tenuta in cattività per almeno 50 anni, è. Ad annunciarlo è la struttura Seaquarium che ha fatto sapere che l'animale è deceduto proprio mentre i funzionari si stavano preparando per rimandarla nelle acque. "Ha iniziato a ...... èvenerdì pomeriggio", ha annunciato ilSeaquarium sui social media. 19/08/2023 00:58 Condividi Link https://www.lastampa.it/la - zampa/2023/08/19/video/_orca_lolita - 411580349/ ...

Lolita, l'orca tenuta in cattività per almeno 50 anni, è morta. L'animale stava per essere rimessa in libertà, secondo quanto riportato dal Miami Seaquarium in un post sui social media. Il parco ...Si è spenta Lolita, l’ orca catturata nel 1970 e tenuta in cattività per più di mezzo secolo. L’animale è morto al Miami Seaquarium, come ha annunciato la stessa struttura tramite un post pubblicato ...