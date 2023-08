Meteo | tempesta di caldo al Centro-Nord Cinque giorni roventi e 33° a 1000 metri d' altezza

(Di sabato 19 agosto 2023) Mai cosìin montagna, +2 sulla cima del Monte Bianco anche di notte, e 33°C a, «mai accaduto prima in questo periodo» . Ecco l’Heat Storm, ladicon massime oltre i 38°C per almeno 5su quasi tutto ilsenza variazioni significative prima del 24-25 agosto . «Il- sottolinea Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it - sarà opprimente...

Ecco l'Heat Storm di Nerone, ladi caldo con massime oltre i 38°C per almeno 5 giorni su quasi tutto il Centro - Nord. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, conferma i 5 giorni di ...Ecco l'Heat Storm di Nerone, ladi caldo con massime oltre i 38°C per almeno 5 giorni su quasi tutto il Centro - Nord. Le città sulla graticola Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.... sulla cima del Monte Bianco il termometro a +2° anche di notte Ilda oggi 'regala' 5 giorni ... Ecco l'Heat Storm di Nerone, ladi caldo con temperature massime oltre i 38 gradi per ...

Meteo, dove arriva la tempesta di caldo. I luoghi da tenere d'occhio Il Tempo

Ecco l’Heat Storm, la tempesta di caldo con massime oltre i 38°C per almeno 5 giorni su quasi tutto il Centro-Nord senza variazioni significative prima del 24-25 agosto. «Il caldo - sottolinea Antonio ...L’anticiclone Nerone si allungherà dal Marocco verso l’Europa Centrale e coprirà soprattutto il Centro-Nord italiano. Al Sud le temperature saranno quasi nella norma del periodo, mentre al Nord ...