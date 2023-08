Meteo | da oggi fiammata di Nerone | temperature fino a 40° al Centro-Nord

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilda'regala' 5 giorni di caldo record per agosto con ladell'anticiclone africanoche arroventa gli ultimi giorni del mese. Mai così caldo in montagna, +2 sulla cima del Monte Bianco anche di notte, 33°C a 1000 metri, mai accaduto prima in questo periodo. Ecco l’Heat Storm di, la tempesta di caldo conmassime oltre i 38 gradi per almeno 5 giorni su quasi tutto il. Antonio Sanò, fondatore del sito iL.it, conferma i 5 giorni di: il caldo sarà opprimente almenoad almeno mercoledì con questo lungo elenco di città a 39-40°C, quasi tutte situate al: Alessandria, Bolzano, ...