Meteo | arriva Nerone e l’Italia torna nella morsa del caldo | 40° al Centro e al Nord

L'autunno è già alle porte. Questo è quanto emerge dalle tendenze pubblicate da 3bmeteo. Sebbene il caldo sia tornato a farsi sentire e le alte temperature di questi giorni, con picchi di 37 e di 38 ...Le previsioni del centroLimet per le prossime ore e i prossimi giorni.il ciclone Poppea: temporali e grandinate, quando finisce l'estate

Meteo, arriva la terza ondata di caldo: quando e dove METEO.IT

L’estate sta per chiudersi. Secondo le previsioni, questi che stiamo vivendo saranno gli ultimi giorni di caldo torrido. Settembre è ormai dietro l’angolo, ma prima di strappare il foglio di agosto, c ...Ultimi giorni di caldo torrido, l'estate sta per chiudersi, non solo sul calendario. Settembre è ormai dietro l'angolo, ma prima di strappare il foglio di agosto, c'è ...