Meteo | alta pressione africana sulla Lombardia | caldo torrido fino a giovedì

(Di sabato 19 agosto 2023) Milano, 19 ago. (Adnkronos) - Per tutto il fine settimana e gran parte della prossima settimana il tempo insarà dominato dalla presenza di una robusta struttura altopressoria di matrice, con giornate soleggiate, assenza di precipitazioni significative e temperature sensibilmente al di sopra dei valori tipici di questo periodo. Tali condizioni determineranno un perdurante disagio forte da calore in pianura e nei fondivalle, specialmente nelle ore centrali della giornata, solo parzialmente mitigato durante le ore notturne. A partire dain poi è tuttavia atteso un graduale cambio di regime. Così il bollettinodi Arpaper le prossime ore.

Milano, 19 ago. (Adnkronos) – Per tutto il fine settimana e gran parte della prossima settimana il tempo in Lombardia sarà dominato dalla presenza di una robusta struttura altopressoria di matrice afr ...