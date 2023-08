Mercoledì | la costumista parla di quanto abbia modernizzato gli abiti della serie Netflix

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 agosto 2023)ha debuttato suverso la fine dello scorso anno ed è stato un successo immediato per lo streamer. Il pubblico si è letteralmente innamorato di Jenna Ortega nel ruolo di, appunto,Famiglia Addams. Di recente, infatti, ha ottenuto una nomination agli Emmy per la categoria Outstanding Lead Actress in a Comedys. Laha ottenuto 12 nomination in totale, tra cui una per Outstanding Comedys e Outstanding Contemporary Costumes For As. Colleen Atwood (), Mark Sutherland (co-), Robin Soutar (assistente), Claudia Littlefield (supervisore ai costumi) e Adina Bucur (supervisore ai costumi) sono tutti nominati per il loro lavoro ...