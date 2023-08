Meloni ha pagato il conto del ristorante di alcuni italiani in vacanza in Albania

la vicenda del conto nonda turisti italiani ad un ristorante di Berat in Albania e saldato con i fondi personali della premier Giorgia, potrebbe non risolversi archiviandola come una bravata dei nostri ...Una figuraccia internazionale . I quattro italiani che non hannoil conto in un ristorante di Berat in Albania sono diventati il simbolo e l'emblema degli ...discutere al punto che Giorgia,...L'ambasciata chiarisce: "Niente soldi dei contribuenti, ha". Figuraccia internazionale per la sinistra italiana. I 4 giorni di relax del premier a Valona, con sorella, compagno e figlia,...

Albania, italiani non saldano conto: Meloni fa pagare ambasciata TGCOM

Venerdì pomeriggio l’ambasciata italiana in Albania ha comunicato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ordinato di saldare il conto da 80 euro che quattro italiani non avevano pagato in ...In sintesi, molte amministrazioni si concentrano sul pagamento tempestivo delle fatture dell'anno corrente, ma ritardano intenzionalmente quelle ricevute in passato. Magari la Premier Meloni potrebbe ...