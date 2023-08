Meghan Markle ha tolto l’anello di fidanzamento da 200mila dollari | era di Lady D | cosa sta succedendo? FOTO

(Di sabato 19 agosto 2023)ha deciso di non indossare piùdidal valore di oltre 200.000 euro, che le era stato donato dal principe Harry e che conteneva pietre preziose appartenute alla Principessa Diana: monito di un’ipotetica rottura per la coppia? Gli esperti del settore assicurano che non c’è alcuna crisi in atto, ma si tratta semplicemente...

Harry e Meghan divorziano Ecco cosa c’è dietro le voci di una separazione tra i duchi di Sussex. Il silenzio che aleggia intorno aka grande Villa di Harry e Meghan Markle sita a Montecito, in Califor ...La duchessa del Sussex ha messo via l’anello di fidanzamento da 200mila euro, quello che Harry le ha donato incastonando due pietre preziose ...