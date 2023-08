Meghan Markle | addio all’anello di fidanzamento da 156 000 sterline

(Di sabato 19 agosto 2023)e Harry sono ai ferri corti? Sulla crisi tra i Duchi del Sussex non ci sono certezze, ma alcuni indizi sembrano nascondere la verità sulla situazione matrimoniale dei due. L’attrice è stata infatti avvistata senza il suo anello di. Si tratta di un gioiello dall’incredibile valore: 156.000. Questo le è stato regalato da Harry, alla proposta di matrimonio nel 2017. Ovviamente la mancanza di un tale gioiello dalla mano della Duchessa non ha potuto creare un gran baccano attorno alla situazione sentimentale della coppia. Che i due stiano davvero pensando al divorzio?senza l’anello dida 156.000Nella foto più recente della Duchessa del Sussex manca l’anello alla sua mano. Si tratta di ...

Le voci di crisi tra Meghan Markle e il principe Harry ormai si rincorrono da mesi, spesso con tanto di dettagli che darebbero la separazione per cosa già ...

La duchessa del Sussex ha messo via l’anello di fidanzamento da 200mila euro, quello che Harry le ha donato incastonando due pietre preziose ...In una foto social con amiche la duchessa di Sussex mostra la mano senza il prezioso gioiello. Secondo qualcuno sarebbe "in riparazione", ma per altri è il segnale della crisi con Harry ...