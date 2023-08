(Di sabato 19 agosto 2023) L'idiota guerrafondaio ha parlato anche oggi e anche oggi ha lanciato le sue maledizioni. 'Lanon deve fermarsi finché l'attuale stato ucraino non sarà ridotto in'. Così l'ex presidente ...

Questo non aiuterà', ha scrittosul suo canale Telegram sabato.Succede che nel 2011 Todd Woodbridge viene a sapere della doppia nazionalità di Alex e lo...battendo tra gli altri Norrie e Fritz e soprattutto bissando il successo di Bercy contro. ...LUNGO RICAMBIO La visione di Ivanisevic è articolata: "gioca bene nei match cruciali, ... Soprattutto, Goran,a valutare bene il panorama del tennis: "Attenzione a dare per finiti gli ...

Medvedev invita la Russia a ridurre in cenere l'Ucraina Globalist.it

L'ex presidente russo Dmitri Medvedev, numero due del consiglio di sicurezza sui social ha detto che la Russia non deve fermarsi finché l'attuale stato ucraino non sarà ridotto in cenere ...Dichiarazioni forti di Medvedev: l'ex premier della Russia afferma che la pace in Ucraina sarà possibile solo alle condizioni di Mosca.