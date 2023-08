Mazzone | un minuto di silenzio in tutti gli stadi della Serie A

(Di sabato 19 agosto 2023), la LegaA ha deciso di fare undiall’inizio di ogni partita per ricordare l’allenatore LaA scenderà in campo nel ricordo di Carlo. La Lega ha deciso di rispettare ildisui campi in questa giornata. Di seguito il commento del presidente Casini. «Carloè stato un simbolo del calcio. Era il decano degli allenatori, con il record di quasi 800 panchine inA. Ha dato tantissimo a questo sport sotto ogni profilo, tecnico, sportivo e umano. La LegaA si unisce commossa al cordogliofamiglia e dii tifosi italiani».

