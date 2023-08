Mazzone | ultima apparizione pubblica il 30 ottobre 2022 a Ascoli

Perché c'erano persone comemorto nel giorno che comincia il campionato e non poteva essere ... Ed ogni curva oggi vorrebbe vederti correre sotto per l'volta. Non capita a tutti. Ai ...Leggi anche Ciao Sor Carletto, quella corsa è stata l'immagine romantica del calcio che abbiamo amato di Massimo Mattei Nato a Trastevere e cresciuto nelle giovanili della sua Roma ,...In chiusura di serata, particolarmente commosso, aiutato dai familiari apparve per l'volta in pubblico. Molto provato, non disse nulla ma mandò baci e abbracci a tutti i presenti nel ...

Prima delle due sfide verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Carlo Mazzone, leggendario tecnico ... Esordì in Serie A il 31 maggio 1959 in Fiorentina-Roma (1-1), e giocò l'ultima di ...Come per il numero 10 giallorosso, la sua grande esperienza fu fondamentale anche negli ultimi anni di carriera di Roberto Baggio, che volle con sè a Brescia e poi a Bologna. Grazie a Mazzone, il ...