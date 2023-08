Mazzone provò a salvare il Napoli | se ne andò e rinunciò ai soldi per rispetto della piazza

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 agosto 2023) Carletto se ne è andato poco prima dell’inizioSeie A. Come a dire: “Che volete? Almeno ora pure pe’ un minuto ve ricordate di me”. E come lo si può dimenticare? Verace, polvere e oro, la sua Roma, il suo Ascoli. I suoi campioni. E poi il Brescia. Andare a riprendere Roberto Baggio dalla solitudine e riportarlo ad essere il migliore italiano in Serie A, fu un capolavoro per il calcio, per tutti i suoi tifosi. E poi Pep Guardiola e ancora il primo a ribellarsi ad una curva che vomitava odio. Carloè stato l’ultimo ponte che collegava il pallone dei nostri padri a quello nostro . 795 panchine in Serie A tra cui quellasua Roma dove gesti Totti come un figlio. Lo vide fiorire, il ragazzino che c’ha i piedi giusti ed anche la testa. 1 metro e 90, un omone.il ...