Mazzone | Meloni | custode dei valori più sani dello sport

"Carloera un uomo genuino e verace, custode dei valori più sani dello sport. Un grande allenatore, ... Con queste parole su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia, ha reso omaggio ...Gravina: 'Icona del calcio italiano'Tra i molti che ricordano Carlo, c'è anche la presidente del Consiglio Giorgia, che su Facebook scrive: ' Carloera un uomo genuino e verace, custode dei valori più sani dello sport. Un grande allenatore , amato da tutti perché ha rappresentato un calcio vicino ...

Addio a Mazzone, Meloni: 'Era il custode dei valori più sani dello sport' Agenzia ANSA

È morto Carlo Mazzone, storico allenatore di Roma, Bologna e Brescia: aveva 86 anni. Il mondo del basket piange invece Tonino Zorzi.(ANSA) - ROME, AUG 19 - Former Ascoli, Roma and Brescia boss Carlo Mazzone was a "guardian of the healthiest values of sport," Premier Giorgia Meloni said after the charismatic and earthy tactician, ...