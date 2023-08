(Di sabato 19 agosto 2023) "Mi manda".lo diceva scherzando quando sbarcò per la prima volta in Sardegna chiamato di corsa a sostituire Giacomini. Una battuta, quasi un paradosso: lui, dell'attuale tecnico ...

non poté dire di no. Se per Ranieri Cagliari fu la partenza, perfu il trampolino di rilancio con la possibilità di lottare finalmente per lo scudetto. Nel capoluogo sardo tornò nel ...Cresciuto nelle giovanili del Parma vienein prestito in Croazia, alla corte della ... 'Difensore scivoloso, difensore pericoloso' direbbe Carlo. Argentino, classe '95 e 192 centimetri ...Dopo aver concluso la carriera da calciatore, ho fatto tre anni il vice di, poi mi sono ... Dal Como sono statovia perchè Beppe Marotta voleva che mi tagliassi il codino, non l'ho ...

Mazzone: 'Mandato da Ranieri portò il Cagliari in Europa' Agenzia ANSA

"Mi manda Ranieri". Mazzone lo diceva scherzando quando sbarcò per la prima volta in Sardegna chiamato di corsa a sostituire Giacomini. Una battuta, quasi un paradosso: lui, dell'attuale tecnico rosso ...Passionale, trascinatore e eroe «nazional popolare», è stato uno degli ultimi esempi di un calcio che non c’è più. Ecco i momenti più incredibili di una carriera durata oltre 50 anni ...